Эвелина Бледанс: "Глянцевые выходы скоро останутся только редкими рабочими моментами"

На первом фото запечатлена Эвелина Бледанс, Анфиса Чехова, Катя Гордон и Лера Кудрявцева, они сидят на диване, улыбаются и смотрят в камеру. На остальных снимках знаменитости сфотографированы с другими гостями. На видео друзья Эвелины Бледанс поют и танцуют, все кадры сделаны в гостях у Кати Гордон. В комментарии к публикации актриса написала: "Похоже, мода на квартирники набирает обороты. Глянцевые выходы скоро останутся только редкими рабочими моментами".Эвелина Бледанс отметила, что душевное тепло и безудержное веселье будет происходить в гостеприимных квартирах и домах. В конце поста на странице в Instagram артистка поинтересовалась, часто ли ее подписчики встречают дома гостей. Многие отметили, что предпочитают дружеские встречи у себя в квартире, а не на публике.