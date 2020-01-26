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Житель Кузбасса подозревается в убийстве соседки из-за лопаты

В Междуреченске (Кемеровская область) в частном доме ранее было обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти. В убийстве гражданки подозревают местного жителя, а причиной совершения преступления, по версии следователей, и вовсе, могла стать обычная лопата.
Житель Кузбасса подозревается в убийстве соседки из-за лопаты

Сразу после обнаружения тела женщины со следами ранений в области конечностей и головы было открыто уголовное производство по факту убийства. Позднее следователям удалось установить и личность основного подозреваемого в совершении этого преступления, им оказался местный житель, который ранее уже отбывал наказание в местах лишения свободы. Кроме того, по версии сотрудников следствия, мужчина расправился с соседкой из-за лопаты. Об этом сообщает местный телеканал «КВАНТ» со ссылкой на представителя следственного отдела Сергея Стукана.

«Мужчина пришел к женщине, чтобы попросить лопату для расчистки своего дома. Однако она ему в этой просьбе отказала, сославшись на его нетрезвое состояние. Это возмутило подозреваемого», - рассказал следователь о предполагаемых причинах нападения на погибшую. По его словам, на этом фоне между соседями возник конфликт, во время которого мужчина и совершил убийство. Сейчас подозреваемый задержан, в его отношении открыто уголовное производство.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:55

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