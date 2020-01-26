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«Копия Вайкуле»: В Сети обсуждают фото Аллы Пугачевой после пластики

В последние дни пользователи социальных сетей бурно обсуждают обновленную внешность известной российской певицы Аллы Пугачевой. Напомним, на торжествах в честь дня рождения Игоря Николаева Примадонна появилась с почти неузнаваемым лицом, полностью избавленным от морщин.
«Копия Вайкуле»: В Сети обсуждают фото Аллы Пугачевой после пластики

Разумеется, такое преображение 70-летней артистки в очередной раз удивило ее многочисленных поклонников, а у некоторых из них даже вызвало недоумение. Поэтому теперь, пока одни одобряют такое разительное преображение Аллы Борисовны, другие – называют такие изменения чрезмерными и слишком явными. Наиболее оживленная дискуссия развернулась под фотографией, которую Алла Пугачева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram. На этом кадре Примадонна позирует вместе с певцом Александром Буйновым во время празднований китайского Нового года, как выразилась сама артистка.

Примечательно, что многие комментаторы теперь сравнивают Аллу Пугачеву с ее подругой Лаймой Вайкуле. Как считают поклонники, за новым обликом певица, скорее всего, обратилась к тем же специалистам, что и ее коллега, а потому теперь обе они стали очень похожи друг на друга. «Совсем не похоже на Пугачеву», «Все моложе и моложе», «Копия Вайкуле стала. У вас на двоих один хирург?», «Алла стала похожа на Кристину», - пишут удивленные пользователи.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:05

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