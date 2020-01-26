В Сети опубликовали видео судорог, якобы вызванных коронавирусом из Китая
В Сети недавно было опубликовано видео, снятое в одной из китайских клиник, на котором показаны страшные судороги пациента, предположительно, вызванные новым типом коронавируса. На показанных кадрах можно увидеть, как накрытый одеялом человек в буквальном смысле трясется.
Впрочем, говорить о достоверности показанного в ролике преждевременно, тем более, что на фоне массовой общественной обеспокоенности по поводу сложившейся ситуации в Сети стали все чаще появляться ложные сообщения о масштабах и последствиях эпидемии. Как бы там ни было, но новый штамм вируса действительно несет в себе смертельную опасность, поскольку провоцирует развитие атипичной пневмонии с довольно высокими шансами летального исхода. Всего за месяц от заражения новым коронавирусом в Китае скончались уже более 40 пациентов, при этом, количество заболевших на данный момент онасчитывает 1300 человек.
Кроме всего прочего, вирус продолжает активно распространяться и уже успел выйти за пределы КНР. Так, первые случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы в Японии, Корее, Таиланде, Сингапуре, Саудовской Аравии, Австралии и даже в европейской Франции.
Впрочем, говорить о достоверности показанного в ролике преждевременно, тем более, что на фоне массовой общественной обеспокоенности по поводу сложившейся ситуации в Сети стали все чаще появляться ложные сообщения о масштабах и последствиях эпидемии. Как бы там ни было, но новый штамм вируса действительно несет в себе смертельную опасность, поскольку провоцирует развитие атипичной пневмонии с довольно высокими шансами летального исхода. Всего за месяц от заражения новым коронавирусом в Китае скончались уже более 40 пациентов, при этом, количество заболевших на данный момент онасчитывает 1300 человек.
Кроме всего прочего, вирус продолжает активно распространяться и уже успел выйти за пределы КНР. Так, первые случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы в Японии, Корее, Таиланде, Сингапуре, Саудовской Аравии, Австралии и даже в европейской Франции.
В мире
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:57