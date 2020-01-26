Китайская соцсеть WeChat будет блокировать пользователей за распространение слухов об эпидемии





Сообщается, что китайское общество всерьез обеспокоено из-за активного распространения в стране нового типа коронавируса, при этом в социальных сетях начали появляться многочисленные слухи и неправдивые данные о большом количестве заболевших, который только усиливают панику. Администрация WeChat намерена решительно противостоять распространению ложных данных и отслеживать фейковые сообщения, которые публикуются на платформе. Для этого социальная сеть уже привлекла сторонних специалистов.Кроме того, в соответствии с действующими в Китае законами и политикой, которой придерживается сама социальная сеть, вся информация, которая не соответствует действительности, будет удаляться, а аккаунты ее распространителей WeChat планирует ограничивать в возможностях. Наконец, руководство сети напоминает, что лица, фабрикующие и распространяющие ложные данные о заболевании в социальных сетях и СМИ, могут быть привлечены к уголовной ответственности и получить наказание в виде тюремного заключения на срок 3-7 лет.