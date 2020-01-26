Стали известны подробности съемок телепередачи «Давай поженимся!»





Несменной ведущей передачи «Давай поженимся!», выходящей на телеэкранах более 10 лет, остается Лариса Гузеева. Актриса подходит к съемкам со всей серьезностью и более того, как рассказывают за кулисами, не позволяет гримерам наносить ей макияж, проделывая это самостоятельно. Сваха Роза Сябитова с целью выглядеть в кадре выше своего роста кладет на стул подушку.Также стало известно, что редакторская группа шоу «Давай поженимся!» предварительно ознакамливает ведущих с историями участников, что позволяет им сформулировать точные вопросы к героям передачи. Кроме того, пары, совпавшие на экране, чаще всего не встречаются в жизни второй раз.Поклонники телепередачи часто отмечали пренебрежительное отношение ведущих к героиням шоу, что подтверждается неоднократными жалобами последних на грубость и унижение со стороны Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой. В конце 2019 года даже появилась слухи о закрытии проекта, однако актеры полностью отрицают данную информацию.