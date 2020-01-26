Новейший российский самолет-разведчик Ту-214Р заметили в небе над Турцией





Передовой самолет-разведчик российских ВКС, который входит в состав специальной авиации, вылетел из Чкаловского аэродрома и, вероятнее всего, направляется на военную базу российских сил в сирийском Хмеймиме, попутно пролетев через турецкое воздушное пространство. Об этом рассказал наблюдатель Йорук Исик. Примечательно, что Ту-214Р с аналогичным бортовым номером ранее уже замечали в Сирии. Так, в начале 2016 года этот борт приземлился на российской базе Хмеймим и впоследствии провел на территории Сирийской Арабской Республики около двух недель. Летом того же года он снова был замечен в этой стране. Тогда же пресса со ссылкой на источники в российском оборонном ведомстве сообщала, что по результатам испытаний в Сирии военные признали данное воздушное судно полностью готовым к выполнению боевых задач.Всего на данный момент в рядах ВКС РФ служат два таких самолета. Они создавались по специальному заказу ВЧ-45807, которая фактически является штаб-квартирой ГРУ в российской столице.