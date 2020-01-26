Эксперты назвали 8 секретов успешных выходных
Многие россияне испытывают трудности с организацией времени, особенно когда дело касается выходных. Эксперты назвали 8 секретов, которые позволят провести уикенд успешным для себя образом.
Даже при нормированном рабочем графике большинство соотечественников не успевают закончить бытовые дела, откладывая их на выходные. Впоследствии человек прокрастинирует во время уикенда, из-за чего успех занятия сводится к нулю. Психологи говорят, что первым правилом для организации времени является отказ от использования соцсетей: они не только отнимают драгоценные минуты, но и напоминают о работе, не позволяя расслабиться. Помимо ментальной разрядки необходима еще и физическая, в достижении чего помогут продолжительные занятия в спортзале или пробежки вокруг дома. Не лишним будет и домашняя работа, вроде уборки или перестановки мебели.
Отвлечься от напряженной рабочей недели также возможно с помощью друзей. По словам экспертов, они являются не только "вдохновением, но и утешением души и поставщиками энергии". В то же время, необходимо планировать встречи с близкими заранее, чтобы не возникло разочарований с обеих сторон. Прежде всего, успешные выходные характеризуются новыми впечатлениями, поэтому свободное время можно потратить на короткую поездку в чужой город, посещение культурных учреждений или знакомства. А вот другие используют уикенд для времяпровождения с родными, сглаживая острые углы в отношениях. Наконец, необходимо придерживаться режима сна, который позволит проснуться бодрым в понедельник.
Даже при нормированном рабочем графике большинство соотечественников не успевают закончить бытовые дела, откладывая их на выходные. Впоследствии человек прокрастинирует во время уикенда, из-за чего успех занятия сводится к нулю. Психологи говорят, что первым правилом для организации времени является отказ от использования соцсетей: они не только отнимают драгоценные минуты, но и напоминают о работе, не позволяя расслабиться. Помимо ментальной разрядки необходима еще и физическая, в достижении чего помогут продолжительные занятия в спортзале или пробежки вокруг дома. Не лишним будет и домашняя работа, вроде уборки или перестановки мебели.
Отвлечься от напряженной рабочей недели также возможно с помощью друзей. По словам экспертов, они являются не только "вдохновением, но и утешением души и поставщиками энергии". В то же время, необходимо планировать встречи с близкими заранее, чтобы не возникло разочарований с обеих сторон. Прежде всего, успешные выходные характеризуются новыми впечатлениями, поэтому свободное время можно потратить на короткую поездку в чужой город, посещение культурных учреждений или знакомства. А вот другие используют уикенд для времяпровождения с родными, сглаживая острые углы в отношениях. Наконец, необходимо придерживаться режима сна, который позволит проснуться бодрым в понедельник.
Общество / Авторские новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:57