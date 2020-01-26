Эксперты назвали 8 секретов успешных выходных





Даже при нормированном рабочем графике большинство соотечественников не успевают закончить бытовые дела, откладывая их на выходные. Впоследствии человек прокрастинирует во время уикенда, из-за чего успех занятия сводится к нулю. Психологи говорят, что первым правилом для организации времени является отказ от использования соцсетей: они не только отнимают драгоценные минуты, но и напоминают о работе, не позволяя расслабиться. Помимо ментальной разрядки необходима еще и физическая, в достижении чего помогут продолжительные занятия в спортзале или пробежки вокруг дома. Не лишним будет и домашняя работа, вроде уборки или перестановки мебели.Отвлечься от напряженной рабочей недели также возможно с помощью друзей. По словам экспертов, они являются не только "вдохновением, но и утешением души и поставщиками энергии". В то же время, необходимо планировать встречи с близкими заранее, чтобы не возникло разочарований с обеих сторон. Прежде всего, успешные выходные характеризуются новыми впечатлениями, поэтому свободное время можно потратить на короткую поездку в чужой город, посещение культурных учреждений или знакомства. А вот другие используют уикенд для времяпровождения с родными, сглаживая острые углы в отношениях. Наконец, необходимо придерживаться режима сна, который позволит проснуться бодрым в понедельник.