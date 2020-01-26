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"Уже 7 февраля": Юлия Савичева напомнила о скором выходе своего нового альбома "CLV"

Юлия Савичева напомнила поклонникам о скором выходе своего нового музыкального альбома "CLV". Исполнительница сообщила в Instagram-аккаунте, что премьера состоится уже 7 февраля.
"Уже 7 февраля": Юлия Савичева напомнила о скором выходе своего нового альбома "CLV"

Юлия Савичева разместила селфи, на котором она запечатлена в коричневом свитере с горлом. Ее образ дополнен макияжем и серьгами до плеч. В комментарии к публикации исполнительница поблагодарила преданных поклонников за хорошие отзывы на ее новую песню под названием "Тик-так". Теплые слова в адрес певицы придают ей сил. Ждать выхода нового альбома "CLV" Юлии Савичевой осталось совсем немного, поскольку премьера состоится уже в начале февраля. Знаменитость скрывала от фанатов песню под названием "Однажды", которую для нее написала Ева Польна.

Юлия Савичева написала в Instagram: "Я и представить не могла, что когда-то кумир моего детства напишет для меня песню! Это непередаваемые эмоции!" Подписчики с нетерпением ждут премьеры и уверены, что все композиции с альбома станут их любимыми. Фанаты пожелали исполнительнице идти только вперед и выпускать больше новых песен.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:54

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