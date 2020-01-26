«Тянет меня, как чемодан без ручки»: Жанна Левина пошутила о браке с Гариком Мартиросяном





Левина опубликовала фотографию, сделанную на фоне моря, на которой она позирует в черной кепке. По словам супруги артиста, этот снимок был сделан еще во время отдыха в Сочи. «Люблю Сочи именно в плохую погоду, поскольку в солнечные дни Гарик постоянно тянет меня на вокзал, как чемодан без ручки – и выкинуть жалко, и нести тяжело», - шутит 43-летняя женщина. Подписчики при этом высказали ей свое непонимание, решив лишний раз поинтересоваться, чем вообще можно заниматься на пляже в Сочи в столь холодную погоду. Впрочем, нашлись и те, кто напомнил комментирующим о том, что о предпочтениях спорить бессмысленно.Стоит напомнить, Гарик Мартиросян и Жанна Левина поженились еще в 1998 году. Спустя шесть лет после свадьбы в семье известного комика родилась дочь Жасмин, а еще через пять лет – сын Даниэль.