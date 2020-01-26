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«Тянет меня, как чемодан без ручки»: Жанна Левина пошутила о браке с Гариком Мартиросяном

Жанна Левина откровенно и с юмором высказалась о браке с известным российским шоуменом, комиком и продюсером Гариком Мартиросяном. Публикацию, посвященную семейной жизни, супруга юмориста разместила на своей персональной страничке в социальной сети Instagram.
«Тянет меня, как чемодан без ручки»: Жанна Левина пошутила о браке с Гариком Мартиросяном

Левина опубликовала фотографию, сделанную на фоне моря, на которой она позирует в черной кепке. По словам супруги артиста, этот снимок был сделан еще во время отдыха в Сочи. «Люблю Сочи именно в плохую погоду, поскольку в солнечные дни Гарик постоянно тянет меня на вокзал, как чемодан без ручки – и выкинуть жалко, и нести тяжело», - шутит 43-летняя женщина. Подписчики при этом высказали ей свое непонимание, решив лишний раз поинтересоваться, чем вообще можно заниматься на пляже в Сочи в столь холодную погоду. Впрочем, нашлись и те, кто напомнил комментирующим о том, что о предпочтениях спорить бессмысленно.

Стоит напомнить, Гарик Мартиросян и Жанна Левина поженились еще в 1998 году. Спустя шесть лет после свадьбы в семье известного комика родилась дочь Жасмин, а еще через пять лет – сын Даниэль.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:17

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