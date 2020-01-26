“Не знают, кто от кого родил”: Алена Водонаева снова оскорбила потенциальных получателей маткапитала

"Они малограмотные, они необразованные, они пьют, они не знают, кто от кого родил. Я считаю, им нельзя помогать. Вы представляете, с кем будут наши дети потом общаться, учиться и дружить?" – сказала Алена Водонаева.





Алена Водонаева отметила, свою точку зрения она не поменяла, но теперь больше не будет называть определенный слой населения "быдлом". Вместо этого модель станет употреблять слово "маргиналы", ведь именно упоминание о "быдле" стало причиной, по ее мнению, нападок. Наиболее бедную часть потенциальных получателей материнского капитала экс-участница проекта "Дом-2" назвала "малограмотными" и "пьющими", при этом она обеспокоена, что с этими людьми будут общаться дети нормальных родителей.Прежде в Instagram модель и журналистка раскритиковала решение правительства увеличить выплаты по маткапиталу, а также выдавать деньги за рождение первого ребенка. Водонаева отметила, в связи с переменами рожать начнет "быдло", которому деньги нужны только на водку.