АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 8 секретов успешных…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

“Не знают, кто от кого родил”: Алена Водонаева снова оскорбила потенциальных получателей маткапитала

Модель и экс-участница проекта "Дом-2" Алена Водонаева в прямом эфире на телеканале НТВ попыталась оправдаться за свое резкое высказывание в адрес людей, получающих маткапитал от государства. В итоге звезда снова оскорбила потенциальных претендентов на помощь, назвав их "маргиналами" и отметив, что они даже не знают, кто от кого рожает.
“Не знают, кто от кого родил”: Алена Водонаева снова оскорбила потенциальных получателей маткапитала

Алена Водонаева отметила, свою точку зрения она не поменяла, но теперь больше не будет называть определенный слой населения "быдлом". Вместо этого модель станет употреблять слово "маргиналы", ведь именно упоминание о "быдле" стало причиной, по ее мнению, нападок. Наиболее бедную часть потенциальных получателей материнского капитала экс-участница проекта "Дом-2" назвала "малограмотными" и "пьющими", при этом она обеспокоена, что с этими людьми будут общаться дети нормальных родителей.
"Они малограмотные, они необразованные, они пьют, они не знают, кто от кого родил. Я считаю, им нельзя помогать. Вы представляете, с кем будут наши дети потом общаться, учиться и дружить?" – сказала Алена Водонаева.


Прежде в Instagram модель и журналистка раскритиковала решение правительства увеличить выплаты по маткапиталу, а также выдавать деньги за рождение первого ребенка. Водонаева отметила, в связи с переменами рожать начнет "быдло", которому деньги нужны только на водку.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стали известны подробности съемок телепередачи «Давай…
Новейший российский самолет-разведчик Ту-214Р заметили в небе над…
"У меня все отлично": Татьяна Брухунова ответила на критику о производимом впечатлении несчастного…
«Тянет меня, как чемодан без ручки»: Жанна Левина пошутила о браке с Гариком…
В Сети рассказали, почему ВАЗ‑2121М с двигателем от "Москвича" не добился…
Экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Романец устроила роскошную вечеринку в Москве в честь…
Эксперты назвали 8 секретов успешных…
"Уже 7 февраля": Юлия Савичева напомнила о скором выходе своего нового альбома…
В Сети продают уникальный удлиненный «Гелендваген» за 34 млн…
“Не знают, кто от кого родил”: Алена Водонаева снова оскорбила потенциальных получателей…
В Китае из-за угрозы эпидемии коронавируса в 820 раз упали продажи билетов в…
Мария Шукшина: "До чего же изощреннее становятся способы манипуляции общественным…
Актер из сериала "Кухня" Сергей Лавыгин сыграл свадьбу с Марией…
Американские военные опробуют в Европе сценарий войны 2028…
«Мы стали одним целым»: Жена Дмитрия Харатьяна рассказала о семейной…
Космонавты на МКС сообщают об угрозе коррозии и разгерметизации из-за…
Актриса Екатерина Волкова во время родов по халатности медиков заразилась гепатитом…
Российские генетики разработали дешевый способ диагностики…
С шоу Дмитрия Шепелева на «Первом канале» требуют миллион рублей за…
Эксперты назвали 4 проблемы автомобиля, которые решаются без участия…
Samsung предлагает получить дорогие наушники Galaxy Buds+…
"Родился ли кто?": Беременная Оксана Самойлова рассказала о ежедневном вопросе своей дочери…
Японский ученый прочит России бесснежные…
В NASA показали снимок слоев песчаника на…
«Главное – семья»: Дмитрий Харатьян отказался от амбиций в кино ради…
Подруга королевы Елизаветы II похвалила Кейт Миддлтон за то, что та уступает…
Врачи перечислили полезные для здоровья свойства…
Джаред Лето оставил фанатам в Instagram свой личный номер…
Просмотреть все новости