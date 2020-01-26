Бюджетная версия кроссовера Haval H6 бьет рекорды продаж в Китае





Как утверждают аналитики, в декабре минувшего года Haval М6 вызвал настоящий ажиотаж и разошелся внушительным тиражом в 19 000 экземпляров, что стало лучшим показателем модели за всю историю ее существования. Подобные изменения даже позволили доступному кроссоверу попасть в рейтинг ТОП-10 самых продаваемых «паркетников» в Поднебесной, опередив более именитых конкурентов от Kia, Nissan и Hyundai.Стоит отметить, что модернизированная версия Haval М6 получила новые бампера и противотуманные фонари, а также обзавелась измененной радиаторной решеткой. Появились изменения и в салоне автомобиля, так, разработчик установил здесь передовую мультимедийную систему с голосовым управлением. Оснащается кроссовер 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, который работает в паре с 6-ступенчатой МКПП или переселективной роботизированной коробкой передач на выбор.