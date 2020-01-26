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В Сети рассказали, почему ВАЗ‑2121М с двигателем от "Москвича" не добился успеха

ВАЗ‑2121М появился на рынке в 1975 году из-за дефицита моторов ВАЗ‑2106. В Сети недавно рассказали, почему малоизвестная "Нива" с двигателем от "Москвича" не добилась успеха.

Историки автомобилестроения говорят, что в 1975 году наблюдался недостаток в двигателях ВАЗ‑2106, что затрудняло серийный выпуск классической "Нивы". Сложившаяся ситуация вынудила советскую власть выдать министерское задание о разработке кузова, который мог бы вместить УЗАМ‑412 от "Москвича 412". Известно, что габаритный мотор не влезал в передний отсек, а также подключался к коробке через дополнительный переходник. Решить проблему инженеры смогли с помощью удлиненного экстерьера.

Это привело к тому, что передний свес ВАЗ‑2121М увеличился на 65 мм, а вес всего автомобиля - на 17,5 кг. Сомнительные изменения коснулись и строения машины: запасное колесо переместилось в скромное по размерам багажное отделение, баланс нагрузок между передними колесами приводил к смещению автомобиля в сторону во время езды, а удельная мощность силового агрегата упала с 51,6 л. с. до 43. Другими минусами так называемой "моськи" были повышенное содержание углеводородов в выхлопе, затруднительный запуск мотора при отрицательных температурах и малая проходимость. Накопившиеся проблемы стали основной причиной прекращения выпуска этой модели.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:08

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