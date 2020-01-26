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В Китае из-за угрозы эпидемии коронавируса в 820 раз упали продажи билетов в кино

В Китае из-за угрозы эпидемии пневмонии в 820 раз уменьшились продажи билетов в кино. На сегодняшний день известно о 56 жертвах коронавируса нового типа 2019-nCoV и отмечено 1975 случаев заболевания.
В Китае из-за угрозы эпидемии коронавируса в 820 раз упали продажи билетов в кино

Согласно информации издания «Синьцзинбао», показатели продаж билетов в Китае, осуществленных в первый день новогодних каникул, уступают аналогичным данным в прошлом году в 820 раз. Жители страны пытаются избегать мест массового скопления людей из-за угрозы эпидемии пневмонии. В крупным городах кинотеатры вовсе закрыты для посещения. В связи с этим большинство заведений отложили премьеры новых кинокартин, чтобы не потерять в кассовых сборах, и демонстрируют фильмы конца прошлого года.

На сегодняшний день имеются данные о 56 жертвах коронавируса нового типа 2019-nCoV среди населения Китая и установлено 1975 фактов инфицирования. Кроме того, известно о единичных случаях заболевания в других странах.

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Добавил: Сеник Анна Сегодня, 10:36

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