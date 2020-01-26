В Китае из-за угрозы эпидемии коронавируса в 820 раз упали продажи билетов в кино





Согласно информации издания «Синьцзинбао», показатели продаж билетов в Китае, осуществленных в первый день новогодних каникул, уступают аналогичным данным в прошлом году в 820 раз. Жители страны пытаются избегать мест массового скопления людей из-за угрозы эпидемии пневмонии. В крупным городах кинотеатры вовсе закрыты для посещения. В связи с этим большинство заведений отложили премьеры новых кинокартин, чтобы не потерять в кассовых сборах, и демонстрируют фильмы конца прошлого года.На сегодняшний день имеются данные о 56 жертвах коронавируса нового типа 2019-nCoV среди населения Китая и установлено 1975 фактов инфицирования. Кроме того, известно о единичных случаях заболевания в других странах.