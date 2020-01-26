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В Сети продают уникальный удлиненный «Гелендваген» за 34 млн рублей

В Германии выставили на продажу уникальный удлиненный «Гелендваген». Речь о модели внедорожника Mercedes-AMG G63 в специальной версии Big One с заметно растянутой колесной базой. Всего компания выпустила лишь 10 экземпляров таких автомобилей.
В Сети продают уникальный удлиненный «Гелендваген» за 34 млн рублей

Впервые данную версию машины производитель представил в рамках Женевского автосалона в 2017 году. Автомобиль построен на базе Mercedes-AMG G63 прежнего поколения, а его главная особенность заключается в том, что его колесная база и кузов были удлинены на целых 750 миллиметров. Всего же компания собрала лишь 10 экземпляров таких «лимузинов» на базе Mercedes-AMG G63, поэтому машина считается довольно редкой. Одну из них недавно и выставили на продажу.

Кроме того, отмечается, что автомобиль получил не только удлиненную базу, но и ряд существенных изменений в экстерьере. Особенно бросаются в глаза крупные боковые юбки и массивные 23-дюймовые колесные диски. Оснащается данный образец 5,5-литровым 8-цилиндровым V-образным «битурбо» мощностью 563 л. с. Нынешний владелец рассчитывает выручить за автомобиль 499,8 тысяч евро, что эквивалентно примерно 34 миллионам рублей по текущем курсу.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:52

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