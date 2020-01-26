Мария Шукшина: "До чего же изощреннее становятся способы манипуляции общественным сознанием"

Мария Шукшина показала фанатам скриншот электронного письма, в котором у нее спрашивают, сколько стоит минута ее времени. Известная артистка уверена, что подобные сообщения пришли и другим публичным личностям. Актриса возмутилась, что знаменитостям "предлагают за деньги прорекламировать поправки в Конституцию РФ". Также Мария Шукшина написала: "Понятное дело, что сейчас — это "хайповая" тема, на которой можно и "обогатиться" и прославиться. Но вы действительно думаете, что серьезные и умные люди поведутся на это?"Актриса добавила, что способы манипуляции общественным сознанием становятся более изощреннее. В конце публикации в Instagram артистка пошутила, что вот такая "сказка" была прислана ей на ночь. Подписчики поблагодарили Марию Шукшину за откровенность. Многие начали спрашивать, как бороться с такой проблемой. За несколько минут пост набрал большое количество лайков.