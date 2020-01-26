АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 8 секретов успешных…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Мария Шукшина: "До чего же изощреннее становятся способы манипуляции общественным сознанием"

Мария Шукшина разместила на странице Instagram скриншот письма, пришедшего ей на почту. В комментарии актриса возмутилась, что способы манипуляции общественным сознанием становятся изощреннее и изощреннее.
Мария Шукшина: "До чего же изощреннее становятся способы манипуляции общественным сознанием"

Мария Шукшина показала фанатам скриншот электронного письма, в котором у нее спрашивают, сколько стоит минута ее времени. Известная артистка уверена, что подобные сообщения пришли и другим публичным личностям. Актриса возмутилась, что знаменитостям "предлагают за деньги прорекламировать поправки в Конституцию РФ". Также Мария Шукшина написала: "Понятное дело, что сейчас — это "хайповая" тема, на которой можно и "обогатиться" и прославиться. Но вы действительно думаете, что серьезные и умные люди поведутся на это?"

Актриса добавила, что способы манипуляции общественным сознанием становятся более изощреннее. В конце публикации в Instagram артистка пошутила, что вот такая "сказка" была прислана ей на ночь. Подписчики поблагодарили Марию Шукшину за откровенность. Многие начали спрашивать, как бороться с такой проблемой. За несколько минут пост набрал большое количество лайков.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:28

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стали известны подробности съемок телепередачи «Давай…
Новейший российский самолет-разведчик Ту-214Р заметили в небе над…
"У меня все отлично": Татьяна Брухунова ответила на критику о производимом впечатлении несчастного…
«Тянет меня, как чемодан без ручки»: Жанна Левина пошутила о браке с Гариком…
В Сети рассказали, почему ВАЗ‑2121М с двигателем от "Москвича" не добился…
Экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Романец устроила роскошную вечеринку в Москве в честь…
Эксперты назвали 8 секретов успешных…
"Уже 7 февраля": Юлия Савичева напомнила о скором выходе своего нового альбома…
В Сети продают уникальный удлиненный «Гелендваген» за 34 млн…
“Не знают, кто от кого родил”: Алена Водонаева снова оскорбила потенциальных получателей…
В Китае из-за угрозы эпидемии коронавируса в 820 раз упали продажи билетов в…
Мария Шукшина: "До чего же изощреннее становятся способы манипуляции общественным…
Актер из сериала "Кухня" Сергей Лавыгин сыграл свадьбу с Марией…
Американские военные опробуют в Европе сценарий войны 2028…
«Мы стали одним целым»: Жена Дмитрия Харатьяна рассказала о семейной…
Космонавты на МКС сообщают об угрозе коррозии и разгерметизации из-за…
Актриса Екатерина Волкова во время родов по халатности медиков заразилась гепатитом…
Российские генетики разработали дешевый способ диагностики…
С шоу Дмитрия Шепелева на «Первом канале» требуют миллион рублей за…
Эксперты назвали 4 проблемы автомобиля, которые решаются без участия…
Samsung предлагает получить дорогие наушники Galaxy Buds+…
"Родился ли кто?": Беременная Оксана Самойлова рассказала о ежедневном вопросе своей дочери…
Японский ученый прочит России бесснежные…
В NASA показали снимок слоев песчаника на…
«Главное – семья»: Дмитрий Харатьян отказался от амбиций в кино ради…
Подруга королевы Елизаветы II похвалила Кейт Миддлтон за то, что та уступает…
Врачи перечислили полезные для здоровья свойства…
Джаред Лето оставил фанатам в Instagram свой личный номер…
Просмотреть все новости