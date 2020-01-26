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Актер из сериала "Кухня" Сергей Лавыгин сыграл свадьбу с Марией Луговой

Сергей Лавыгин, известный россиянам по роли Арсения Чуганина в сериале "Кухня", женился на своей коллеге Марии Луговой. Пара сыграла свадьбу без особого торжества после двух лет отношений.
Актер из сериала "Кухня" Сергей Лавыгин сыграл свадьбу с Марией Луговой

Сергей Лавыгин недавно удивил своих фанатов радостной новостью: актер, прославившийся благодаря комедийному сериалу "Кухня", женился во второй раз. Его избранницей стала коллега по проекту Мария Луговая, с которой артист решил не привлекать лишнего внимания. После скромной свадьбы и росписи в ЗАГСе пара разошлась по своим делам, позволив себе выпить по бокалу шампанского лишь после работы. Стоит отметить, что несмотря на начало отношений в 2018 году, обе звезды были знакомы друг с другом задолго до этого.

Их роман разгорелся после того, как Лавыгин позвал Луговую на свидание, после чего они не захотели расставаться ни на один день. При этом, они официально объявили себя парой всего лишь через полгода. Подобное молчание было связано с неприятным опытом в любви у обоих знаменитостей. У Лавыгина не сложился гражданский брак с Анной Бегуновой, родившей ему сына Федора, однако общий язык с наследником смогла найти теперешняя возлюбленная кинозвезды.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:18

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