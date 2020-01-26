«Мы стали одним целым»: Жена Дмитрия Харатьяна рассказала о семейной жизни





Несколько дней тому назад Харатьян отметил 60-летний юбилей. В свой день рождения актер не стал устраивать пышных торжеств, однако в Петербурге все же организовал большой концерт. В течение всего творческого вечера в зале его поддерживали его супруга и сын Иван. Примечательно, что на публике Марина Харатьян практически никогда не появляется одна. «Мы с ним сейчас даже не пазл, а своего рода монолит. Мы так сильно приросли друг к другу, что стали одним целым, мы похоже говорим, у нас одинаковые манеры», - приводит слова Марины портал «СтарХит».Примечательно, что в жизнь семейства Харатьян бывали и довольно тяжелые периоды. В прошлом, к примеру, актеру пришлось бороться с алкогольной зависимостью.