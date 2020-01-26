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Актриса Екатерина Волкова во время родов по халатности медиков заразилась гепатитом С

Известная российская актриса Екатерина Волкова побывала в гостях на программе «Секрет на миллион». В эфире телеканала НТВ она ответила на массу вопросов, а также рассказала о своем смертельном заболевании, которое возникло из-за халатности медиков.
Актриса Екатерина Волкова во время родов по халатности медиков заразилась гепатитом С

По словам артистки, это произошло с ней в то время, когда она была замужем за Сергеем Члиянцем и готовилась родить первенца. Во время съемок одной из картин актрисе внезапно стало плохо, врачи диагностировали у нее воспаление и настоятельно рекомендовали госпитализацию. Около месяца Екатерина Волкова была вынуждена провести в клинике, чтобы спасти будущего малыша. Однако медикам в итоге пришлось вызывать искусственные роды, что обернулось для пациентки сильным кровотечением. В результате потребовалось даже переливание крови, во время которого актрису и заразили заболеванием – гепатитом С.

«У меня было воспаление матки, поэтому медики решили спровоцировать роды. После этого я была на грани жизни и смерти. А Сережа вообще от меня шарахался. Мне было одиноко и очень страшно», - вспоминала актриса.

Волковой с трудом удалось оправиться от произошедшего, однако сейчас артистка тщательно контролирует свое питание, чтобы не спровоцировать опасную болезнь и даже сумела родить двух совершенно здоровых детей.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:40

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