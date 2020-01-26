Российские генетики разработали дешевый способ диагностики ДНК





Перед медиками, занимающимися поиском генетических заболеваний, стоит задача диагностики ДНК на наличие либо точечных мутаций в небольшом участке генома, либо более крупный дефект сегмента из нескольких генов. Если примитивные способы анализа не помогают определить недуг, тогда задействуются более точные и дорогостоящие методы, стоимость которых разнится от 10 до 50 тыс. рублей. Удешевить эту процедуру предложили специалисты Института цитологии и генетики СО РАН с помощью фундаментальной биологии, применявшейся лишь в научных исследованиях."Прочтение" ДНК и выделение его местоположения в клеточном ядре станет более легким благодаря "сшиванию" близких участков генома. По словам эксперта из сектора геномных механизмов онтогенеза Вениамина Фишмана, образующиеся в результате биохимической реакции,"клубки генов" позволят оценить структуру ДНК выборочно, не вдаваясь в подробное изучение отдельных частей. Внедрение подобной методики снизит стоимость анализа вдвое. Ожидается, что клиническое применение нового способа начнется в 2021 году.