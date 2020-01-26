Российские генетики разработали дешевый способ диагностики ДНК
Диагностика ДНК необходима для выявления наследственных заболеваний, но зачастую является дорогостоящей. Эту проблему смогли решить российские генетики, которые разработали дешевый способ анализа генома.
Перед медиками, занимающимися поиском генетических заболеваний, стоит задача диагностики ДНК на наличие либо точечных мутаций в небольшом участке генома, либо более крупный дефект сегмента из нескольких генов. Если примитивные способы анализа не помогают определить недуг, тогда задействуются более точные и дорогостоящие методы, стоимость которых разнится от 10 до 50 тыс. рублей. Удешевить эту процедуру предложили специалисты Института цитологии и генетики СО РАН с помощью фундаментальной биологии, применявшейся лишь в научных исследованиях.
"Прочтение" ДНК и выделение его местоположения в клеточном ядре станет более легким благодаря "сшиванию" близких участков генома. По словам эксперта из сектора геномных механизмов онтогенеза Вениамина Фишмана, образующиеся в результате биохимической реакции,"клубки генов" позволят оценить структуру ДНК выборочно, не вдаваясь в подробное изучение отдельных частей. Внедрение подобной методики снизит стоимость анализа вдвое. Ожидается, что клиническое применение нового способа начнется в 2021 году.
Перед медиками, занимающимися поиском генетических заболеваний, стоит задача диагностики ДНК на наличие либо точечных мутаций в небольшом участке генома, либо более крупный дефект сегмента из нескольких генов. Если примитивные способы анализа не помогают определить недуг, тогда задействуются более точные и дорогостоящие методы, стоимость которых разнится от 10 до 50 тыс. рублей. Удешевить эту процедуру предложили специалисты Института цитологии и генетики СО РАН с помощью фундаментальной биологии, применявшейся лишь в научных исследованиях.
"Прочтение" ДНК и выделение его местоположения в клеточном ядре станет более легким благодаря "сшиванию" близких участков генома. По словам эксперта из сектора геномных механизмов онтогенеза Вениамина Фишмана, образующиеся в результате биохимической реакции,"клубки генов" позволят оценить структуру ДНК выборочно, не вдаваясь в подробное изучение отдельных частей. Внедрение подобной методики снизит стоимость анализа вдвое. Ожидается, что клиническое применение нового способа начнется в 2021 году.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:29