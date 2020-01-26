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С шоу Дмитрия Шепелева на «Первом канале» требуют миллион рублей за обман

Популярное телешоу под названием «На самом деле», бессменным ведущим которого является известный российский шоумен Дмитрий Шепелев, обвиняют в обмане и требуют за это миллион рублей компенсации. С судебным иском против передачи обратился супруг певицы Милены Дейнеги – предприниматель Евгений Самусенко.
С шоу Дмитрия Шепелева на «Первом канале» требуют миллион рублей за обман

Как сообщает «Экспресс газета», бизнесмен дал свое согласие на то, чтобы принять участие в шоу, исключительно ради пиара своей супруги. Более того, он рассказал журналистам, что в соответствии с легендой передачи у его жены якобы пропало драгоценное свадебное колье, стоимость которого оценивается в сотни тысяч долларов. Согласно сценарию, человеком, укравшим драгоценность, должен был оказаться любовник супруги. Однако ближе к концу программы организаторы шоу подкорректировали свои планы и выставили виновником пропажи драгоценности именно Самусенко. Также он рассказал, что за съемки в передаче ему и его супруге заплатили по 50 000 рублей.

«Мне пришлось обратиться в суд с иском о защите деловой репутации», - приводит издание слова Самусенко. Как утверждает предприниматель, теперь он планирует получить от организаторов шоу компенсацию в размере миллиона рублей.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:21

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