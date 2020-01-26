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Эксперты назвали 4 проблемы автомобиля, которые решаются без участия СТО

Многие современные автолюбители обращаются к специалистам СТО при малейшей неисправности, которую можно легко исправить самому. Эксперты назвали 4 проблемы автомобиля, которые решаются без участия автосервиса.

Часто проблемой для водителей становится отказ двигателя запускаться после длительного пребывания машины на морозе или в гараже. Даже если мотор выдает треск вместо привычных звуков, не стоит сразу же везти автомобиль в ремонтную мастерскую. Причиной подобной ситуации нередко бывает разряженный аккумулятор, который можно "прикурить" от другого транспортного средства, либо вышедшая из строя АКБ в силу длительной эксплуатации сверх срока службы, требующая замены.

Эксперты также рекомендуют не спешить с просьбами о помощи у автосервиса, если после включения указателя поворота слышны несколько щелчков, вместо одного. Скорее всего, нюанс таится в перегоревшей лампочке, которую нужно поменять. А вот тусклый свет головных фар часто свидетельствует об окислении контактов. Конвектор с проводами необходимо отсоединить от оптики и очистить все контакты с помощью металлического предмета от ржавчины и окислов. Наконец, загоревшаяся на приборной панели "масленка" не должна вызывать беспокойства. Количество масла можно проверить щупом и при малом количестве долить недостающую жидкость.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:13

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