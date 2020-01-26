"Родился ли кто?": Беременная Оксана Самойлова рассказала о ежедневном вопросе своей дочери Майи

В данной ситуации Оксана Самойлова считает, что дочь просто устала ждать появления на свет брата или сестры. Тем не менее, как рассказала супруга рэпера в новом посте в Instagram, после очередной консультации у гинеколога стало известно, что роды в ближайшее время не произойдут. Врач сообщил Самойловой, что беременность протекает нормально, осложнений нет и все пока в порядке.К слову, публикацию Оксана Самойлова дополнила снимком, где она запечатлена в обтягивающем костюме для плавания, что позволило ей визуально скрыть живот. "В таких нарядах понять что я беременная можно только сбоку", - отметила она. Фанаты продолжают поддерживать свою любимицу, оставляя в комментариях множество комплиментов и теплых слов. Также они с нетерпением ждут появления малыша на свет, чтобы по-скорее узнать пол ребенка, так как эту информацию супруги пока держат в секрете.