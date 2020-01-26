АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В NASA показали снимок слоев песчаника на…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Японский ученый прочит России бесснежные зимы

В России общее количества выпадающего зимой снега продолжит сокращаться в будущем, это же будет происходить и в других регионах на высоких широтах, где наиболее ярко выражены тенденции к росту средней температуры из-за глобального потепления. Такое мнение высказал японский ученый из университета Тохоку Сасаи Такахиро.
Японский ученый прочит России бесснежные зимы

В Японии зима этого года тоже проходит практически без снега, это же наблюдается и в ряде российских регионов, в том числе в тех из них, которые издавна славятся своей снежной зимой. Теперь же здесь установилась совершенно иная и в какой-то степени даже неожиданная картина. По мере погодных изменений с постепенным ростом средних температур воздуха снега здесь будет становиться все меньше и в будущем, подчеркивает специалист.

Чем теплее погода, тем меньше снега, поскольку он попросту превращается в дождь. Даже если снег и выпадает в каком-то количестве, то он все равно быстро тает на пока еще не совсем холодной поверхности земли, добавил Тахакиро.

Примечательно, что в самой Японии сложившуюся в нынешнем зимнем сезоне бесснежную ситуацию воспринимают как критический сигнал. В особенности это касается северного и западного побережья страны.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Космонавты на МКС сообщают об угрозе коррозии и разгерметизации из-за…
Актриса Екатерина Волкова во время родов по халатности медиков заразилась гепатитом…
Российские генетики разработали дешевый способ диагностики…
С шоу Дмитрия Шепелева на «Первом канале» требуют миллион рублей за…
Эксперты назвали 4 проблемы автомобиля, которые решаются без участия…
Samsung предлагает получить дорогие наушники Galaxy Buds+…
"Родился ли кто?": Беременная Оксана Самойлова рассказала о ежедневном вопросе своей дочери…
Японский ученый прочит России бесснежные…
В NASA показали снимок слоев песчаника на…
«Главное – семья»: Дмитрий Харатьян отказался от амбиций в кино ради…
Подруга королевы Елизаветы II похвалила Кейт Миддлтон за то, что та уступает…
Врачи перечислили полезные для здоровья свойства…
Джаред Лето оставил фанатам в Instagram свой личный номер…
Блогеры рассказали о белорусском 1200-сильном…
Позавидует сама Волочкова: Селин Дион села на шпагат в 51-летнем…
Кошки могут быть более преданными, чем…
Андрей Малахов познакомил Милоша Биковича с героями советских…
Эксперты рассказали, как мужчины превращают себя в альфа-самцов с помощью уколов…
Алсу перекрасила волосы в рыжий…
Ермилов день: История праздника, запреты и…
Ирина Пегова сфотографировалась с коллегами в ярких сценических…
Медики: Загрязненный воздух может вызвать структурные изменения в головном мозге…
Астрономы обнаружили…
"Это бред": Алеся Семеренко объяснилась за долг в полмиллиона рублей перед организаторами конкурса…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно с грустью рассталась с любимыми попугаями из-за…
Дебют для Полины Гагариной: Названы имена наставников нового сезона шоу «Голос.…
Дочь певицы Славы раскритиковали в Сети за развратное фото в…
Бывший муж Пелагеи Иван Телегин замечен в Мюнхене с…
Просмотреть все новости