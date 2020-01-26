Японский ученый прочит России бесснежные зимы





В Японии зима этого года тоже проходит практически без снега, это же наблюдается и в ряде российских регионов, в том числе в тех из них, которые издавна славятся своей снежной зимой. Теперь же здесь установилась совершенно иная и в какой-то степени даже неожиданная картина. По мере погодных изменений с постепенным ростом средних температур воздуха снега здесь будет становиться все меньше и в будущем, подчеркивает специалист.Чем теплее погода, тем меньше снега, поскольку он попросту превращается в дождь. Даже если снег и выпадает в каком-то количестве, то он все равно быстро тает на пока еще не совсем холодной поверхности земли, добавил Тахакиро.Примечательно, что в самой Японии сложившуюся в нынешнем зимнем сезоне бесснежную ситуацию воспринимают как критический сигнал. В особенности это касается северного и западного побережья страны.