В NASA показали снимок слоев песчаника на Марсе





Космический аппарат вращается на орбите вокруг Красной планеты в течение 14 лет, делая разнообразные снимки с помощью компактного спектрометра воображения рекогносцировки для аппаратуры Марса (CRISM). Главной задачей выступает создание детальных карт поверхности планеты. В настоящее время благодаря CRISM удалось узнать, что в прошлом на Марсе был влажный климат, о чем свидетельствует наличие железа, оксидов, филлосиликатов и карбонатов.Снимки, которые делает аппарат, представляют возможность ученым более детально изучать структуру поверхности планеты, а недавний снимок показал песчаные дюны. Исследователи отмечают, что кадры оказались впечатляющими, так как слои песчаника сохранили свой вид в холодной, сухой и, вероятно, мертвой среде. Ученые намерены более детально изучить хребты дюн, так как именно они вызвали наибольший интерес. Причина кроется в том, что они замерзли, хотя ранее предполагалось, что такие слои обдуваются ветром и медленно перемещалются по поверхности Марса.