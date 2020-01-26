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В NASA показали снимок слоев песчаника на Марсе

Аппарат космического агентства NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сделал снимок слоев песчаника на Марсе. Они находятся в Южной Меласской впадине, самой широкой части долины Маринерис.

Космический аппарат вращается на орбите вокруг Красной планеты в течение 14 лет, делая разнообразные снимки с помощью компактного спектрометра воображения рекогносцировки для аппаратуры Марса (CRISM). Главной задачей выступает создание детальных карт поверхности планеты. В настоящее время благодаря CRISM удалось узнать, что в прошлом на Марсе был влажный климат, о чем свидетельствует наличие железа, оксидов, филлосиликатов и карбонатов.

Снимки, которые делает аппарат, представляют возможность ученым более детально изучать структуру поверхности планеты, а недавний снимок показал песчаные дюны. Исследователи отмечают, что кадры оказались впечатляющими, так как слои песчаника сохранили свой вид в холодной, сухой и, вероятно, мертвой среде. Ученые намерены более детально изучить хребты дюн, так как именно они вызвали наибольший интерес. Причина кроется в том, что они замерзли, хотя ранее предполагалось, что такие слои обдуваются ветром и медленно перемещалются по поверхности Марса.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:37

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