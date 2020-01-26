«Главное – семья»: Дмитрий Харатьян отказался от амбиций в кино ради родных
Известный российский актер Дмитрий Харатьян признался, что на заре карьеры ему пришлось в какой-то степени отказаться от серьезных амбиций в кино, чтобы уделять внимание семье. По словам артиста, главными ролями в жизни для него стали роли «мужа, отца и сына».
«Роли, которые мне доводилось играть в кино – это ведь только профессия. Мне поступало немало заманчивых предложений, многие из которых обещали заметно изменить дальнейшую карьеру, но от них приходилось отказываться. Впрочем, я об этом совершенно не сожалею. Были даже определенные амбиции и с точки зрения определенных произведений, однако я не пошел на поводу ни у одной из них. Главное - семья», - признался актер. По словам Харатьяна, он с юности очень высоко ценит личное время, поскольку привык тратить каждую свободную минуту на свою семью.
К слову, совсем недавно артист отметил день рождения, однако пышных торжеств по этому поводу устраивать не стал. После спектакля он отправился в Москву на встречу с близкими. Более того, во время одного из недавних своих интервью Дмитрий Харатьян также подчеркнул, что его знаменитая «вечная молодость» - это всего лишь «фотообман». По словам артиста, он вообще не предпринимает никаких мер для того, чтобы не стареть, передает портал «Телепрограмма».
«Роли, которые мне доводилось играть в кино – это ведь только профессия. Мне поступало немало заманчивых предложений, многие из которых обещали заметно изменить дальнейшую карьеру, но от них приходилось отказываться. Впрочем, я об этом совершенно не сожалею. Были даже определенные амбиции и с точки зрения определенных произведений, однако я не пошел на поводу ни у одной из них. Главное - семья», - признался актер. По словам Харатьяна, он с юности очень высоко ценит личное время, поскольку привык тратить каждую свободную минуту на свою семью.
К слову, совсем недавно артист отметил день рождения, однако пышных торжеств по этому поводу устраивать не стал. После спектакля он отправился в Москву на встречу с близкими. Более того, во время одного из недавних своих интервью Дмитрий Харатьян также подчеркнул, что его знаменитая «вечная молодость» - это всего лишь «фотообман». По словам артиста, он вообще не предпринимает никаких мер для того, чтобы не стареть, передает портал «Телепрограмма».