«Главное – семья»: Дмитрий Харатьян отказался от амбиций в кино ради родных





«Роли, которые мне доводилось играть в кино – это ведь только профессия. Мне поступало немало заманчивых предложений, многие из которых обещали заметно изменить дальнейшую карьеру, но от них приходилось отказываться. Впрочем, я об этом совершенно не сожалею. Были даже определенные амбиции и с точки зрения определенных произведений, однако я не пошел на поводу ни у одной из них. Главное - семья», - признался актер. По словам Харатьяна, он с юности очень высоко ценит личное время, поскольку привык тратить каждую свободную минуту на свою семью.К слову, совсем недавно артист отметил день рождения, однако пышных торжеств по этому поводу устраивать не стал. После спектакля он отправился в Москву на встречу с близкими. Более того, во время одного из недавних своих интервью Дмитрий Харатьян также подчеркнул, что его знаменитая «вечная молодость» - это всего лишь «фотообман». По словам артиста, он вообще не предпринимает никаких мер для того, чтобы не стареть, передает портал «Телепрограмма».