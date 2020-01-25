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Астрономы обнаружили «звезду-вампира»

Ученые нашли двойную систему, находящуюся приблизительно в 3000 световых лет от Земли. Одна из её звезд небольшого размера время от времени «изымает» газ у своего партнёра - коричневого карлика. Из-за этого исследователи прозвали её «вампиром».
Астрономы обнаружили «звезду-вампира»

Специалисты относят найденную систему к классу катаклизмических переменных. Говорится о белом карлике, а именно о вместительном ядре звезды размером, соизмеримым с Солнцем, который имеет свойства поглощать вещество более масштабного соучастника.

Необычная находка интересна тем, что партнёром белого карлика является объект, который только недавно начал превращаться в звезду, но не смог этого сделать. Причиной является реакция слияния водорода в ядре, которая не произошла. Данные конструкции иногда называют «неудавшимися звёздами». Ученые утверждают, что в найденной системе коричневый карлик больше в 10 раз, чем белый.

Материалы, по сведению которых сделаны доводы и открытия, получили с помощью космического телескопа «Кеплер» ещё в 2016 году. Со временем специалисты проанализировали всю имеющуюся информацию и открыли новую систему. Ученые заметили, что в ней в 30-дневный период карликовая новая в один момент становилась очень яркой, потом снова темнела и вскоре восстанавливалась и нормализовалась. Подобные случаи происходили около больших и масштабных черных дыр.

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Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 21:28

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