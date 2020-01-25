Астрономы обнаружили «звезду-вампира»





Специалисты относят найденную систему к классу катаклизмических переменных. Говорится о белом карлике, а именно о вместительном ядре звезды размером, соизмеримым с Солнцем, который имеет свойства поглощать вещество более масштабного соучастника.Необычная находка интересна тем, что партнёром белого карлика является объект, который только недавно начал превращаться в звезду, но не смог этого сделать. Причиной является реакция слияния водорода в ядре, которая не произошла. Данные конструкции иногда называют «неудавшимися звёздами». Ученые утверждают, что в найденной системе коричневый карлик больше в 10 раз, чем белый.Материалы, по сведению которых сделаны доводы и открытия, получили с помощью космического телескопа «Кеплер» ещё в 2016 году. Со временем специалисты проанализировали всю имеющуюся информацию и открыли новую систему. Ученые заметили, что в ней в 30-дневный период карликовая новая в один момент становилась очень яркой, потом снова темнела и вскоре восстанавливалась и нормализовалась. Подобные случаи происходили около больших и масштабных черных дыр.