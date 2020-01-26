Эксперты рассказали, как мужчины превращают себя в альфа-самцов с помощью уколов ботокса





Как утверждают опытные косметологи, сегодня доля мужчин в общей массе их клиентов достигает почти 50%. Многие представители сильного пола стремятся выглядеть более мужественно, другие пользуются услугами косметологов для того, чтобы омолодиться. К примеру, увеличить контуры подбородка помогают специальные инъекции, причем, эта процедура в последнее время стала весьма популярной, поскольку утяжеленный низ лица считается брутальным. Подходит для таких целей и так называемая контурная пластика, на которую идут некоторые мужчины. И если женщины с помощью этой методики лишь подтягивают углы, то мужчины стараются добиться максимально грубых форм.Еще один признак брутальности – густая борода, - вполне может стать результатом косметологических процедур. На них решаются те клиенты, которых природа обделила густой растительностью.