"Это бред": Алеся Семеренко объяснилась за долг в полмиллиона рублей перед организаторами конкурса красоты





Участница проекта "Дом-2" Алеся Семеренко после победы в конкурсе красоты получила титул и диадему, в Сети стали поговаривать, что отобрали корону у брюнетки из-за того, что она якобы не появлялась на мероприятиях, которые должна была посещать даже после конкурса. Тем не менее, звезда реалити-шоу опровергла эти доводы, отметив, что корону себе не оставляла.Также в СМИ поговаривали, якобы Алеся Семеренко просто плохо обращалась с диадемой, а потому через два месяца ее потребовали вернуть обратно, также как и полмиллиона рублей на ремонт украшения. Сама модель и эти слухи опровергла. Она объяснила, что как и все, отдала корону сразу после окончания финала, это принято в конкурсе. В истории, отметила Семеренко, она все равно осталась победительницей, несмотря на слухи.