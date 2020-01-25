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"Это бред": Алеся Семеренко объяснилась за долг в полмиллиона рублей перед организаторами конкурса красоты

Еще в 2018 году участница проекта "Дом-2" Алеся Семеренко стала победительницей конкурса "Мисс Москва", однако через два месяца оказалась в центре скандала из-за долга в полмиллиона рублей. Сама звезда все версии, появляющиеся вокруг этой истории, опровергла и назвала их бредом.
"Это бред": Алеся Семеренко объяснилась за долг в полмиллиона рублей перед организаторами конкурса красоты

Участница проекта "Дом-2" Алеся Семеренко после победы в конкурсе красоты получила титул и диадему, в Сети стали поговаривать, что отобрали корону у брюнетки из-за того, что она якобы не появлялась на мероприятиях, которые должна была посещать даже после конкурса. Тем не менее, звезда реалити-шоу опровергла эти доводы, отметив, что корону себе не оставляла.

Также в СМИ поговаривали, якобы Алеся Семеренко просто плохо обращалась с диадемой, а потому через два месяца ее потребовали вернуть обратно, также как и полмиллиона рублей на ремонт украшения. Сама модель и эти слухи опровергла. Она объяснила, что как и все, отдала корону сразу после окончания финала, это принято в конкурсе. В истории, отметила Семеренко, она все равно осталась победительницей, несмотря на слухи.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:06

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