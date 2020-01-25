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Дочь певицы Славы раскритиковали в Сети за развратное фото в ванной

Дочь известной российской певицы Славы Александра Морозова опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram чрезмерно откровенное фото из ванной. В результате 21-летней девушке пришлось выслушивать критику от подписчиков, некоторые из которых обвинили ее в откровенном разврате.
Дочь певицы Славы раскритиковали в Сети за развратное фото в ванной

Александра Морозова в целом довольно часто становится участницей весьма откровенных фотосессий. Более того, в этом увлечении ее всячески поддерживает даже знаменитая мама. Вот только подписчики девушки в социальной сети далеко не всегда высоко оценивают провокационные кадры с ее участием. На одной из последних фото дочь певицы Славы позирует в ванной совершенно обнаженной. На снимке, к слову, закрыто лицо девушки, зато на передний план выходит ее обнаженный бюст. Интимные подробности своего тела девушка пытается прикрывать одной рукой, в то время как в другой – держит бокал с шампанским.

Впрочем, критиковали Морозову за этот снимок далеко не все. В рядах ее подписчиков нашлись и те, кто поддержал девушку и даже похвалил ее за смелость.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:50

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