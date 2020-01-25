Дочь певицы Славы раскритиковали в Сети за развратное фото в ванной





Александра Морозова в целом довольно часто становится участницей весьма откровенных фотосессий. Более того, в этом увлечении ее всячески поддерживает даже знаменитая мама. Вот только подписчики девушки в социальной сети далеко не всегда высоко оценивают провокационные кадры с ее участием. На одной из последних фото дочь певицы Славы позирует в ванной совершенно обнаженной. На снимке, к слову, закрыто лицо девушки, зато на передний план выходит ее обнаженный бюст. Интимные подробности своего тела девушка пытается прикрывать одной рукой, в то время как в другой – держит бокал с шампанским.Впрочем, критиковали Морозову за этот снимок далеко не все. В рядах ее подписчиков нашлись и те, кто поддержал девушку и даже похвалил ее за смелость.