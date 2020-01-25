Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно с грустью рассталась с любимыми попугаями из-за беременности





На прошлой неделе беременная Саша Черно спрашивала у своих поклонниц, был ли у кого-то из молодых мамочек опыт проживания во время беременности с птицами. Видимо, фолловеры все же смогли убедить участницу реалити-шоу и сегодня она отвезла своих попугаев к родственникам. В микроблоге в Instagram звезда разместила снимок, где показала пустую клетку для птиц, сопроводив его грустным смайлом.Тем не менее, поклонники поспешили поддержать Сашу Черно, отметив, что она все сделала правильно. Птицы могут являться переносчиками опасных инфекций, а потому маленьким детям или беременным женщинам нельзя жить с ними в одном помещении. Безобидные попугаи могут привести к преждевременным родам у женщин или кислородному голоданию у новорожденных малышей.