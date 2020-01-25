Сборкой электрических внедорожников Lincoln и Ford займется компания Rivian





По словам гендиректора компании, Rivian планирует выпустить первые опытные образцы своих электромобилей уже в первом квартале текущего года, а ближе к декабрю планируется к запуску масштабное производство модели R1T в кузове пикап. Спустя еще три месяца здесь же будет налажено производство трехрядного внедорожника R1S. Впрочем, куда больший интерес для потребителей представляет другая информация. Как оказалось, вместе с выпуском собственных моделей компания планирует также наладить сборку электрических внеорожников американских марок Lincoln и Ford.Глава компании при этом подчеркивает, что Ford на данный момент работает над кузовом нового люксового внедорожника, который будет совместим с фирменной платформой Rivian, включающей в себя шасси с подвеской, элементами управления, аккумуляторами и электродвигателями.