Дебют для Полины Гагариной: Названы имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»





Примечательно, что если Меладзе и Баста уже принимали участие в «Голос. Дети», то для Полины Гагариной участие в проекте с юными исполнителями станет своего рода дебютом – прежде она была наставником лишь во взрослой версии «Голоса». Кроме того, отмечается, что в новом сезоне вести программу Дмитрий Нагиев будет с партнершей – актрисой Агатой Муцениеце.Сообщается также, что приемной комиссии проекта пришлось рассмотреть несколько тысяч заявок на участие, поступивших в период подготовки в седьмому сезону. В результате на очные кастинги, которые прошли в «Останкино», были приглашены около восьми сотен юных претендентов на звание лучшего вокалиста страны в 2020 году. Всего же впоследствии в первый этап, который называется «слепые прослушивания», удалось пройти 110 участникам.