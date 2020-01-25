Алла Пугачева встретила китайский Новый год с друзьями

Несколько часов назад Алла Пугачева обрадовала своих подписчиков новым снимком, на котором запечатлена вместе с Александром Буйновым за столиком в ресторане. По декору и обстановке можно сказать, что артисты выбрали китайское заведение для встречи. Для выхода в свет певица надела замшевую куртку, под которой была блузка белого цвета.Максим Галкин не присутствовал на встрече, так как в это время находился в Новой Зеландии по рабочим делам. Алла Пугачева не сообщила, с кем остались дома их дети.Одним из первых фотографию прокомментировал Игорь Николаев. «Ух ты, классно вам!» - написал под постом исполнитель.Фанаты выразили беспокойство касательно здоровья эстрадных звёзд и попросили их быть осторожными, особенно соблюдая гигиену, чтобы не заразиться коронавирусом.