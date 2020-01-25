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Алла Пугачева встретила китайский Новый год с друзьями

Новый год в Китае празднуют 25 января. Алла Пугачева захотела отметить этот праздник вместе с друзьями. Пост об этом она опубликовала у себя на странице в Instagram.

Несколько часов назад Алла Пугачева обрадовала своих подписчиков новым снимком, на котором запечатлена вместе с Александром Буйновым за столиком в ресторане. По декору и обстановке можно сказать, что артисты выбрали китайское заведение для встречи. Для выхода в свет певица надела замшевую куртку, под которой была блузка белого цвета.

Максим Галкин не присутствовал на встрече, так как в это время находился в Новой Зеландии по рабочим делам. Алла Пугачева не сообщила, с кем остались дома их дети.

Одним из первых фотографию прокомментировал Игорь Николаев. «Ух ты, классно вам!» - написал под постом исполнитель.

Фанаты выразили беспокойство касательно здоровья эстрадных звёзд и попросили их быть осторожными, особенно соблюдая гигиену, чтобы не заразиться коронавирусом.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 20:26

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