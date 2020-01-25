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Десктопные процессоры Intel Alder Lake-S выйдут в исполнении LGA1700

Ближайшие два поколения десктопных CPU от компании Intel получат название Comet и Roсket Lake-S. Более того, как стало известно совсем недавно, позднее им на смену придут совершенно новые CPU серии Alder Lake-S с принципиально новым корпусом, выполненным в формате LGA1700.
Десктопные процессоры Intel Alder Lake-S выйдут в исполнении LGA1700

Проще говоря, вместе с информацией о будущих процессорах Intel появились данные и о том, что они будут созданы под работу с принципиально новым сокетом. На данный момент точно известно лишь о том, что Comet Lake-S, как и их уже выпущенные сородичи, будут выпускаться по 14-нанометровому техпроцессу и будут представлять собой очередное воплощение уже известной многим архитектуры Skylake. Ближе к концу 2020 или началу 2021 года компания планирует выпустить серию процессоров Intel Rocket Lake-S – и снова сохранится 14-нм техпроцесс. Зато в этой серии CPU речь уже может идти о новой архитектуре Willow Cove.

Но самая свежая информация от ряда источников свидетельствует о том, что на смену Rocket Lake должны будут прийти процессоры Intel Alder Lake-S, которые должны будут выпускаться по более современному техпроцессу. Впрочем, пока неизвестно, будет ли это 10-нм или наиболее передовой 7-нм техпроцесс. Зато известно, что процессоры получат новый корпус и совместимость с принципиально новым сокетом LGA1700. По версии экспертов, такой прирост количества контактов в сокете может свидетельствовать о планах Intel, наконец, включить в свои CPU поддержку интерфейса PCIe 4.0.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:11

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