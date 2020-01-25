Десктопные процессоры Intel Alder Lake-S выйдут в исполнении LGA1700





Проще говоря, вместе с информацией о будущих процессорах Intel появились данные и о том, что они будут созданы под работу с принципиально новым сокетом. На данный момент точно известно лишь о том, что Comet Lake-S, как и их уже выпущенные сородичи, будут выпускаться по 14-нанометровому техпроцессу и будут представлять собой очередное воплощение уже известной многим архитектуры Skylake. Ближе к концу 2020 или началу 2021 года компания планирует выпустить серию процессоров Intel Rocket Lake-S – и снова сохранится 14-нм техпроцесс. Зато в этой серии CPU речь уже может идти о новой архитектуре Willow Cove.Но самая свежая информация от ряда источников свидетельствует о том, что на смену Rocket Lake должны будут прийти процессоры Intel Alder Lake-S, которые должны будут выпускаться по более современному техпроцессу. Впрочем, пока неизвестно, будет ли это 10-нм или наиболее передовой 7-нм техпроцесс. Зато известно, что процессоры получат новый корпус и совместимость с принципиально новым сокетом LGA1700. По версии экспертов, такой прирост количества контактов в сокете может свидетельствовать о планах Intel, наконец, включить в свои CPU поддержку интерфейса PCIe 4.0.