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Позавидует сама Волочкова: Селин Дион села на шпагат в 51-летнем возрасте

Известная певица Селин Дион, как оказалось, обладает не только прекрасными вокальными данными, но еще и неплохой физической формой. У артистки, к примеру, прекрасная растяжка, а недавно она даже села на шпагат.
Позавидует сама Волочкова: Селин Дион села на шпагат в 51-летнем возрасте

На страничке Селин Дион в социальной сети Instagram однажды появилась публикация, к которой артистка прикрепила кадры, показывающие эпизод одной из ее тренировок по стретчингу. Тогда никто не воспринял это увлечение исполнительницы всерьез, и это лишь усилило эффект удивления после того, как певица продемонстрировала подписчикам результаты своих тренировок. 51-летняя знаменитость с такой легкостью села на шпагат, что многие не сразу поверили в реальность происходящего. Такой растяжке могла бы позавидовать и сама Анастасия Волочкова, отмечают они.

Подписчики, разумеется, пришли от увиденного в восторг, назвав певицу «настоящей королевой», а некоторые из них признались, что не могут повторить такой трюк, несмотря на то, что они вдвое моложе знаменитой артистки.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 05:08

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