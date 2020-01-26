Позавидует сама Волочкова: Селин Дион села на шпагат в 51-летнем возрасте

На страничке Селин Дион в социальной сети Instagram однажды появилась публикация, к которой артистка прикрепила кадры, показывающие эпизод одной из ее тренировок по стретчингу. Тогда никто не воспринял это увлечение исполнительницы всерьез, и это лишь усилило эффект удивления после того, как певица продемонстрировала подписчикам результаты своих тренировок. 51-летняя знаменитость с такой легкостью села на шпагат, что многие не сразу поверили в реальность происходящего. Такой растяжке могла бы позавидовать и сама Анастасия Волочкова, отмечают они.Подписчики, разумеется, пришли от увиденного в восторг, назвав певицу «настоящей королевой», а некоторые из них признались, что не могут повторить такой трюк, несмотря на то, что они вдвое моложе знаменитой артистки.