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«Пришлось сделать вид, что мне плохо»: Екатерина Волкова об изменах и побоях первого мужа

Известная российская актриса Екатерина Волкова стала гостьей популярного шоу «Секрет на миллион». В эфире телеканала НТВ звезда сериала «Скорая помощь» откровенно рассказала об изменах своего первого супруга, а также призналась, что муж неоднократно поднимал на нее руку.
«Пришлось сделать вид, что мне плохо»: Екатерина Волкова об изменах и побоях первого мужа

По словам артистки, впервые она вышла замуж в еще совсем юном 18-летнем возрасте. В скором времени после свадьбы Волкова забеременела и родила дочь, а однажды она застала супруга за поцелуями со своей подругой, решив после этого сразу же с ним порвать и перебраться в Москву. Как отмечает знаменитость, на фоне частых ссор супруг даже позволял себе поднимать на нее руку, но каждый раз сразу же просил простить его за произошедшее. «Когда я перебралась в столицу, он мне высылал по 500 рублей, но я от этих подачек решила отказаться. Это его сильно разозлило и он ударил меня, пришлось сделать вид, что мне плохо. Более того, он схватил меня и понес, я очень испугалась тогда», - вспоминает о своих переживаниях актриса.

Появилась в студии программы и дочь Екатерины Волковой, которая рассказала о том, как тяжело было расти без отца. По словам девушки, она с бывшим мужем матери практически не общалась. Однажды он даже заблокировал ее в социальных сетях.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:19

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