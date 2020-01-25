«Пришлось сделать вид, что мне плохо»: Екатерина Волкова об изменах и побоях первого мужа





По словам артистки, впервые она вышла замуж в еще совсем юном 18-летнем возрасте. В скором времени после свадьбы Волкова забеременела и родила дочь, а однажды она застала супруга за поцелуями со своей подругой, решив после этого сразу же с ним порвать и перебраться в Москву. Как отмечает знаменитость, на фоне частых ссор супруг даже позволял себе поднимать на нее руку, но каждый раз сразу же просил простить его за произошедшее. «Когда я перебралась в столицу, он мне высылал по 500 рублей, но я от этих подачек решила отказаться. Это его сильно разозлило и он ударил меня, пришлось сделать вид, что мне плохо. Более того, он схватил меня и понес, я очень испугалась тогда», - вспоминает о своих переживаниях актриса.Появилась в студии программы и дочь Екатерины Волковой, которая рассказала о том, как тяжело было расти без отца. По словам девушки, она с бывшим мужем матери практически не общалась. Однажды он даже заблокировал ее в социальных сетях.