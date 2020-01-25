Лолита Милявская показала, как здоровается на "собачьем языке"

Лолита Милявская сняла короткое видео, в котором показала два экспоната в виде собачек, сделанных из велосипедных цепей, стоимостью около 6000 долларов. Одного из щенков автор назвал «Лолита». Показав находку на видео, певица поинтересовалась, как в таком случае ей не поздороваться на собачьем языке, и под конец издала звук, похожий на лай собаки.Фанаты поддержали Милявскую и подметили, что она способна шутить над собой, не стесняясь этого. Ведь большинство людей испытывают страх и фобии, которые связанные с опасением быть высмеянными. Но певицу это никак не смутило.