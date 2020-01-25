Российские комплексы «Искандер-М» оказались ядерными





Автор этой публикации также обратил внимание на тот факт, что пресс-релиз, опубликованный представителями округа, в котором идет речь об отработке вопроса по поводу доставки специальных (под этим термином и подразумеваются ядерные заряды) боеприпасов в указанный район. В блоге также отмечается, что это сообщение можно считать первым в истории официальным признанием военных того факта, что на вооружении в ВС Российской Федерации есть ядерная версия комплекса «Искандер-М».Примечательно, что ранее в этом месяце тот же автор сообщил в своем блоге о том, что обломки ракеты, которые упали за пределы установленных для тестовых запусков мест на территории Казахстана в начале текущего года, по всей вероятности принадлежат комплексу «Искандер-М» 9К720.В ноябре минувшего года российское оборонное ведомство также сообщило, что сухопутные войска страны завершили процесс перевооружения на оперативно-тактические ракетные комплексы указанной серии.