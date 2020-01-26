Подруга королевы Елизаветы II похвалила Кейт Миддлтон за то, что та уступает супругу
Старая подруга британской королевы Елизаветы II и бывшая фрейлина принцессы Маргарет лестно высказалась в адрес герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Женщина похвалила супругу принца Уильяма за то, что она позволяет своему возлюбленному быть лидером в их семье.
Маргарет имела ввиду тот факт, что герцогиня всегда следует немного позади своего супруга, в то время как жена принца Гарри Меган Маркл ведет себя несколько иначе и порой даже позволяет себе обогнать мужа. Многие британские верноподданные шокированы подобным поведением герцогини Сассекской, в то же самое время супругу наследного принца Уильяма хвалят за ее поведение в отношениях с мужем и отсутствие каких-либо притязаний на лидерство. Кроме всего прочего, Кейт Миддлтон, по словам подруги королевы, всегда выглядит потрясающе и на любых мероприятиях пребывает в прекрасном расположении духа.
Кроме того, как добавила Маргарет, герцогине Меган Маркл, которая регулярно втягивает семейство в разного рода скандальные истории, стоило бы поучиться поведению и манерам у супруги принца Уильяма.
Маргарет имела ввиду тот факт, что герцогиня всегда следует немного позади своего супруга, в то время как жена принца Гарри Меган Маркл ведет себя несколько иначе и порой даже позволяет себе обогнать мужа. Многие британские верноподданные шокированы подобным поведением герцогини Сассекской, в то же самое время супругу наследного принца Уильяма хвалят за ее поведение в отношениях с мужем и отсутствие каких-либо притязаний на лидерство. Кроме всего прочего, Кейт Миддлтон, по словам подруги королевы, всегда выглядит потрясающе и на любых мероприятиях пребывает в прекрасном расположении духа.
Кроме того, как добавила Маргарет, герцогине Меган Маркл, которая регулярно втягивает семейство в разного рода скандальные истории, стоило бы поучиться поведению и манерам у супруги принца Уильяма.