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Лера Кудрявцева насмешила поклонников, приклеив накладные ресницы на лоб

Лера Кудрявцева любит удивлять фанатов своими неординарными поступками или заявлениями. Недавно телеведущая захотела показать подписчикам секреты своего макияжа: она с легкостью сняла накладные ресницы и наклеила их себе на лоб.

В свои 48 лет Лера Кудрявцева не смущается своей "ненатуральной" внешности и легко говорит об изменениях фигуры и лица, несмотря на то, что её часто упрекают в этом. Недавно телеведущая на видео продемонстрировала, как она снимает накладные ресницы с глаз и клеит их себе на лоб. Кудрявцева посвятила этот ролик всем тем, кто интересовался, как она следит за собой.

Ранее Лера Кудрявцева уже удивляла подписчиков более шокирующими подробностями из жизни, рассказав, что ей сделали сложную операцию на груди. Звезда даже поделилась фотографиями имплантов, которые ей удалили.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 19:47

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