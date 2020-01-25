Смарт-часы оснастили ремешком с двумя дисплеями





Как отмечают инженеры, свои наработки в этом направлении они планируют представить широкой публике в рамках конференции CHI 2020. Одной из ключевых и фундаментальны проблем современных умных часов они называют тот факт, что размер дисплеев этих устройств очень мал для того, чтобы разместить на нем достаточное количество информации. Кроме всего прочего, если часы оснащены сенсорным дисплеем, его использование также выглядит не совсем комфортным для владельца, поскольку ему приходится взаимодействовать с крошечными элементами графического интерфейса. Поскольку просто увеличить дисплей смарт-часов нельзя из-за увеличения их габаритов, инженеры придумали более оригинальное решение – перенести часть интерфейса вместе с дополнительным дисплеем непосредственно на руку. Лучшим вариантом реализации этой идеи немецкие специалисты видят размещение вспомогательного визуального интерфейса на ремешке часов.Помимо экрана на ремешке, инженеры также установили в часы микроконтроллер совместимый с Arduino, который позволяет управлять устройством. Для простоты управлением часами и их дополнительным дисплеем было реализовано через внешний компьютерный интерфейс. При этом, как отмечают разработчики, они еще не выбрали окончательную версию точной реализации своей задумки.