«Я дура еще была»: Екатерина Волкова рассказала, что жалеет о сделанном аборте





По словам Волковой, во время отношений с режиссером она забеременела от него, однако тот настоял на аборте. «У меня первая группа резус отрицательный. Мне очень сложно вынашивать детей, поскольку существует вероятность осложнений. Я очень любила Боякова и думала, что буду все-таки рожать, даже сказала ему об этом. Но он убедил в обратном, говорил, что мы еще не готовы, нам рано еще, что если я рожу, то и карьеры не будет. Я боялась остаться одной, а он был так категоричен, чтобы этот ребенок не родился. Я дура еще была», - посетовала актриса.Рассказав об этом случае Волкова обратилась ко всем женщинам с просьбой не повторять ее ошибок и непременно рожать. Кроме того, как утверждает артистка, этот грех теперь всегда преследует ее, а сама она постоянно об этом вспоминает.