Ермилов день: История праздника, запреты и традиции





По поверьям, святой Ермил являлся диаконом города Сингидон, так в древности назывался Белград, столица Сербии. Христианская вера стала причиной его тюремного заключения, которое сопровождалось длительными истязаниями, не заставившими его отречься от веры, за что его после утопили в реке Дунай. Стратоник – это тюремный страж, который являлся тайным христианином и другом заключенного. Он видел страдания Ермилы, поэтому однажды заплакал, тем самым выдав себя. Его также начали пытать, но не добившись отречения от веры, также утопили в Дунае. Спустя три дня мощи святых были обретены верующими на берегу реки, а после преданы земле недалеко от Сингидона.Многие приметы праздника связаны с кошками, а причиной этому служит поверье, что к мученику Ермиле часто приходило именно это животное, которое помогало ему справиться с болью. По этой причине считается, что кошки могут излечить разные болезни. Для этого следовало сесть на то место, где любит сидеть кошка, а в случае беспокойного сна ребенка в его кровать незадолго до этого положить четвероногого питомца. Места, где коты не любят находиться, называли «гнилыми», поэтому не рекомендовалось туда ставить кровать или обеденный стол. Также считалось, что Ермилов день следует провести дома в тепле, не выходя на улицу, так как при последнем холодная погода могла привести к болезням.Запрещалось в этот день выполнять какую-либо работу, ругаться. Также не стоит обижать домашних животных, пинать их и прогонять. Рекомендуется праздник провести в кругу семьи, веселясь и смеясь.