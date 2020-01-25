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Анна Седокова рассказала о пользе утреннего секса

Анна Седокова рассказала своим подписчикам о пользе утреннего секса. Опубликовала этот пост певица на своей странице в социальной сети Instagram.

Седокова выложила фотографию, где она запечатлена в черном костюме. Под пиджак звезда надела белую блузку, которою наполовину расстегнула, из-за чего виднеются бюстгальтер и подвеска с белым крестом. В руке исполнительница держит половник и изображает, что занята готовкой пищи.

Седокова прочла о результатах исследования ученых, согласно которым утром организм людей больше настроен на близость из-за выброса тестостерона и эстрогена. Гормоны влияют на либидо, в результате чего ощущения партнеров оказываются намного ярче. Уровень окситоцина и эндорфинов начинает расти после оргазма, предотвращая депрессию и стимулируя появление хорошего настроения, пояснила артитска своим поклонникам пользу утреннего секса.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 19:24

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