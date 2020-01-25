Памела Андерсон показала фото с новым мужем после тайной свадьбы





Примечательно, что свадебное торжество пары проходило в Малибу в условиях строжайшей секретности, поэтому ни одно свадебное фото не попало в прессу. Впрочем, заполнить этот пробел знаменитость решила сама, опубликовав первое совместное фото с новым супругом после свадьбы на своей страничке в социальной сети Instagram. Этот черно-белый снимок не имеет никакого отношения к церемонии, однако поклонники все же высоко оценили его, отметив, что на фотографии новоиспеченные супруги выглядят счастливо.Как сообщает пресса, продюсер дожидался свою нынешнюю супругу в течение трех с половиной десятков лет. Питерс якобы влюбился в Памелу Андерсон еще в то время, когда она была 19-летней девушкой, а после нескольких месяцев общения решился сделать предложение, но получил отказ. Модель в то время смутилась из-за большой разницы в возрасте с ухажером. Как вспоминает продюсер, тогда он заявил возлюбленной, что через 30 лет это не будет иметь никакого значения.