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Памела Андерсон показала фото с новым мужем после тайной свадьбы

Известная американская модель и актриса Памела Андерсон недавно шокировала поклонников сообщением о том, что она снова вышла замуж. 52-летняя артистка тайно связала себя узами брака с новым избранником – 74-летним продюсером Джоном Питерсом,а теперь опубликовала первое фото с супругом.
Памела Андерсон показала фото с новым мужем после тайной свадьбы

Примечательно, что свадебное торжество пары проходило в Малибу в условиях строжайшей секретности, поэтому ни одно свадебное фото не попало в прессу. Впрочем, заполнить этот пробел знаменитость решила сама, опубликовав первое совместное фото с новым супругом после свадьбы на своей страничке в социальной сети Instagram. Этот черно-белый снимок не имеет никакого отношения к церемонии, однако поклонники все же высоко оценили его, отметив, что на фотографии новоиспеченные супруги выглядят счастливо.

Как сообщает пресса, продюсер дожидался свою нынешнюю супругу в течение трех с половиной десятков лет. Питерс якобы влюбился в Памелу Андерсон еще в то время, когда она была 19-летней девушкой, а после нескольких месяцев общения решился сделать предложение, но получил отказ. Модель в то время смутилась из-за большой разницы в возрасте с ухажером. Как вспоминает продюсер, тогда он заявил возлюбленной, что через 30 лет это не будет иметь никакого значения.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:22

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