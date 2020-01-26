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Блогеры рассказали о белорусском 1200-сильном Ramsmobile

Авторы популярного YouTube-канала под названием «ПриветТачка» опубликовали новый ролик, на котором рассказали о довольно необычном автомобиле. Речь в новом выпуске пошла о белорусском спортивном внедорожнике Ramsmobile RM-X2 с двигателем мощностью 1200 л. с.

Отмечается, что Ramsmobile RM-X2 стал первым творением одноименной белорусской компании, при этом, автомобиль получил ценник в 1,667 миллиона долларов США или 103 миллиона в рублевом эквиваленте. Разработчик решил назвать новинку «Дьяволом». Сам же автомобиль получил футуристический дизайн, однако внешне чем-то похож на легендарный американский Hummer. В оснащении Ramsmobile RM-X2 присутствует светодиодная головная оптика, на корме машины также расположились светодиоды с подсвечиваемыми ребрами, а стильная подсветка радиатора, и вовсе, может быть кастомизирована на усмотрение владельца.

Новый Ramsmobile RM-X2 «Дьявол» представлен в электрической модификации, при этом мощность автомобиля составляет 1200 лошадиных сл. Кроме того, автомобиль доступен и в традиционной бензиновой комплектации с воздухозаборником на крышке капота. При этом, в качестве основы для внедорожника разработчик не стал заимствовать шасси у сторонних производителей, а создал собственную композитную платформу из карбона, дополнив все это пневматической подвеской.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 06:08

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