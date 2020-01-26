Андрей Малахов познакомил Милоша Биковича с героями советских комедий
Гостем передачи «Привет, Андрей!» стал Милош Бикович. В рамках шоу артист познакомился с героями советских комедий, а соответствующий пост в Instagram появился в профиле Андрея Малахова.
На фото запечатлены ведущий вместе с Милошем Биковичем и Натальей Селезнёвой. Под своим постом Малахов поинтересовался, все ли эго подписчики смотрели фильмы «Салют 7» и «Холоп».
Подписчики поделились своим мнением о фильмах. Некоторые просили не спойлерить, чтобы не портить им впечатление от просмотра, ведь они только собираются ознакомиться с данными кинолентами.
На фото запечатлены ведущий вместе с Милошем Биковичем и Натальей Селезнёвой. Под своим постом Малахов поинтересовался, все ли эго подписчики смотрели фильмы «Салют 7» и «Холоп».
Подписчики поделились своим мнением о фильмах. Некоторые просили не спойлерить, чтобы не портить им впечатление от просмотра, ведь они только собираются ознакомиться с данными кинолентами.