Андрей Малахов познакомил Милоша Биковича с героями советских комедий

На фото запечатлены ведущий вместе с Милошем Биковичем и Натальей Селезнёвой. Под своим постом Малахов поинтересовался, все ли эго подписчики смотрели фильмы «Салют 7» и «Холоп».Подписчики поделились своим мнением о фильмах. Некоторые просили не спойлерить, чтобы не портить им впечатление от просмотра, ведь они только собираются ознакомиться с данными кинолентами.