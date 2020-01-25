Евгений Комаровский рассказал о вероятности заразиться новым вирусом от посылки из Китая
Евгений Комаровский рассказал, могут ли люди, которые получают посылки из Китая, получить коронавирус. Он попросил всех не паниковать и придерживаться правил гигиены.
В своем блоге в Instagram доктор Евгений Комаровский разместил публикацию, где рассказывал о вирусе, имеющим название коронавирус, распространяемый в Китае. Доктор сообщил, что очень низкие риски того, что болезнь может жить помимо организма больше 2-х суток. Также он считает, что имеются маленькие шансы обрести болезнь посредством предметов, а именно через доставки из Китая.
Евгений Комаровский призывает людей удержаться от паники и не воспринимать ложную информацию. Он просит придерживаться правил гигиены, посещать врача при начальной стадии болезни.
В своем блоге в Instagram доктор Евгений Комаровский разместил публикацию, где рассказывал о вирусе, имеющим название коронавирус, распространяемый в Китае. Доктор сообщил, что очень низкие риски того, что болезнь может жить помимо организма больше 2-х суток. Также он считает, что имеются маленькие шансы обрести болезнь посредством предметов, а именно через доставки из Китая.
Евгений Комаровский призывает людей удержаться от паники и не воспринимать ложную информацию. Он просит придерживаться правил гигиены, посещать врача при начальной стадии болезни.
Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 19:18