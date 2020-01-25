Пётр Дранга поздравил маму с днём рождения в Instagram

«С Днём рождения, Мама!» - подписал музыкант фотографию. На снимке присутствуют родители Петра Дранги и его сёстры с семьями, которые также приехали поздравить с праздником Елену Кирилловну.Поклонники музыканта не остались в стороне и активно комментировали публикацию. Маму музыканта поздравляли с праздником и осыпали комплиментами. В том числе Елену Кирилловну поздравил и Евгений Миронов.